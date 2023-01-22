Ліміт ціни на газ у ЄС може призвести до різких змін на ринку: ЗМІ дізналися деталі

Обмеження ціни на газ у Євросоюзі може вплинути на функціонування ринку, але такий ефект поки що не простежується.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це сказано у висновках управління з цінних паперів та ринків ЄС.

За інформацією управління, обмеження ціни на газ у ЄС, яке розпочне дію 15 лютого, може перемістити торгівлю за межі ринку.

Однак зараз реальний вплив такого нововведення спрогнозувати складно, оскільки воно може проявитися лише тоді, коли рішення набуде чинності.

"Це може викликати значні та різкі зміни ширшого ринкового середовища, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність", - додають у європейському управлінні з цінних паперів та ринків.