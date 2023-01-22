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Ліміт ціни на газ у ЄС може призвести до різких змін на ринку: ЗМІ дізналися деталі

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Неділя 22 січня 2023 19:35
Ліміт ціни на газ у ЄС може призвести до різких змін на ринку: ЗМІ дізналися деталі Ілюстративне фото: ліміт ціни на газ у ЄС може призвести до різких змін на ринку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обмеження ціни на газ у Євросоюзі може вплинути на функціонування ринку, але такий ефект поки що не простежується.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це сказано у висновках управління з цінних паперів та ринків ЄС.

За інформацією управління, обмеження ціни на газ у ЄС, яке розпочне дію 15 лютого, може перемістити торгівлю за межі ринку.

Однак зараз реальний вплив такого нововведення спрогнозувати складно, оскільки воно може проявитися лише тоді, коли рішення набуде чинності.

"Це може викликати значні та різкі зміни ширшого ринкового середовища, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність", - додають у європейському управлінні з цінних паперів та ринків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ на рівні 180 євро/МВт-година.

Також ми писали, що наприкінці грудня 2022 року ціни на газ у Європі впали нижче за рівень, який спостерігався до вторгнення Росії в Україну.

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