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Ликвидирована группа оккупантов. ВСУ уничтожили вражеский расчет ударных БПЛА (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражеский расчет ударных БПЛА (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили вражеский расчет ударных БПЛА на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, в результате попадания по пункту управления ударными БПЛА погибли как минимум три человека и почти столько же ранены.

"По информации из открытых источников, среди тех кто отправился на "концерт к Кобзону" был и старший группы расчета БПЛА с позывным "Моисей", - сообщили военные.

На видео можно увидеть ювелирную работу Остроградцев.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 19 января, составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

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