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Ліквідовано групу окупантів. ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БПЛА (відео)

Фото: ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БПЛА (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського знищили ворожий розрахунок ударних БПЛА на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

За даними військових, внаслідок влучання по пункту управління ударними БПЛА загинули як мінімум троє осіб і майже стільки ж поранено.

"За інформацією з відкритих джерел, серед тих хто відправився на "концерт до Кобзона" був і старший групи розрахунку БПЛА на позивний "Мойсей", - повідомили військові.

 

На відео ви можете побачити ювелірну роботу Остроградців.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.

Зокрема, протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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