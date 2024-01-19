Ліквідовано групу окупантів. ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БПЛА (відео)

За даними військових, внаслідок влучання по пункту управління ударними БПЛА загинули як мінімум троє осіб і майже стільки ж поранено.

"За інформацією з відкритих джерел, серед тих хто відправився на "концерт до Кобзона" був і старший групи розрахунку БПЛА на позивний "Мойсей", - повідомили військові.

На відео ви можете побачити ювелірну роботу Остроградців.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.

Зокрема, протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

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