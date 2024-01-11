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К врачу без военного билета нельзя? Украинцам объяснили, как есть на самом деле

Украина, Четверг 11 января 2024 14:30
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К врачу без военного билета нельзя? Украинцам объяснили, как есть на самом деле Фото: в РФ придумали новый фейк, касающийся мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты распространяют тезис, что якобы в Украине к врачу нельзя попасть без военного билета. На самом деле это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Суть фейка

В одной из больниц Киева якобы вывесили объявление о том, что согласно постановлению Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года с 1 января 2024 года регистратура не выдает талоны к врачу без военного билета.

"Фотографию такого объявления распространяют российские Telegram-каналы", - отмечают в Центре.

Как на самом деле?

Постановления Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты, не существует.

Также в сообщениях не уточняют, в какой именно больнице сделали фото "объявления", что может свидетельствовать о постановке.

"К тому же, не все мужчины военнообязаны. Поэтому требование для всех иметь военный билет - абсолютно нелогично", - объясняют в Spravdi.

Фейки о мобилизации в Украине

Российские пропагандисты не впервые распространяют фейки о мобилизации в Украине. Ранее росСМИ распространяла нарративы о том, что ближайшее время в Украине начнут мобилизировать женщин, в частности это якобы касается женщин до 60 лет. Еще одним фейком была якобы "мобилизация сотен беременных" в ряды ВСУ.

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