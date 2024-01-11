ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До лікаря без військового квитка не можна? Українцям пояснили, як є насправді

Україна, Четвер 11 січня 2024 14:30
UA EN RU
До лікаря без військового квитка не можна? Українцям пояснили, як є насправді Фото: в РФ вигадали новий фейк, що стосується мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропогандисти поширюють тезу, що нібито в Україні до лікаря не можна потрапити без військового квитка. Насправді це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Суть фейку

В одній з лікарень Києва нібито вивісили оголошення про те, що згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня 2024 року реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка.

"Фотографію такого оголошення поширюють російські Telegram-канали", - зазначають в Центрі.

Як насправді?

Постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує.

Також у дописах не уточнюють, в якій саме лікарні зробили фото "оголошення", що може свідчити про постановку.

"До того ж, не всі чоловіки є військовозобовʼязаними. Тому вимога для всіх мати військовий квиток - абсолютно нелогічна", - пояснюють у Spravdi.

Фейки про мобілізацію в Україні

Російські пропагандисти не вперше поширюють фейки про мобілізацію в Україні. Раніше РосЗМІ поширювала наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок, зокрема це стосується жінок до 60 років. Ще одним фейком була нібито "мобілізація сотень вагітних" до лав ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба
Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації