Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений

По ее словам, постоянные российские обстрелы существенно повредили объекты генерации и сети, что создало критическую ситуацию в энергосистеме. Правительство вводит несколько срочных шагов для улучшения обеспечения светом бытовых потребителей.

Пересмотр критической инфраструктуры

Областным военным администрациям дали два дня, чтобы обновить фактические списки объектов критической инфраструктуры.

При этом отключения не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса - их электроснабжение будет оставаться бесперебойным.

Из перечней должны исключить потребителей, которые не являются критически необходимыми в условиях дефицита. Освобожденные объемы электроэнергии правительство планирует направить на нужды населения. Контроль за выполнением возложен на Минэнерго и Государственную инспекцию энергетического надзора.

Экономия электричества в городах

Правительство поручило ОГА, общинам и коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Не приоритетными в условиях дефицита являются:

декоративное освещение улиц и зданий,

иллюминации,

уличная реклама.

В то же время улицы и дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными. Перечень таких объектов сформируют МВД и Нацполиция. Меры экономии не касаются электроэнергии из собственных генераторов потребителей.

Максимальная загрузка распределенной генерации

Минэнерго, Минрегион, энергетическая инспекция и ОВА должны обеспечить полноценную работу всех газопоршневых, газотурбинных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов, а также когенерационных установок.

Все технические проблемы, которые мешают передаче электричества в сеть, должны быть устранены оперативно.

Разрешение на импорт электроэнергии

Также правительство разрешило импорт электроэнергии компаниям, в которых доля государства составляет 50% и более. Это должно снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ситуацию в пиковые часы. Импорт будет согласовываться с "Укрэнерго".