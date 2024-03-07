"Манчестер Сити" и "Реал" пополнили список четвертьфиналистов: обзор Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов. В свою очередь датский "Копенгаген" и немецкий РБ "Лейпциг" покинули турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Манчестер Сити" – "Копенгаген" – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 – Эльюнусси, 29

"Реал" – РБ "Лейпциг" – 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус, 65 – Орбан, 68

"Горожане" шокировали датский гранд двумя голами в стартовые 10 минут. Сначала Аканджи с лета пробил под перекладину после подачи с углового. А затем Альварес мощным ударом в ближний угол "прошил" голкипера "Копенгагена". В середине тайма гости забили в ответ, когда Эльюнусси классно сыграл в стенку с Оскарссоном.

Впрочем, последнее слово в матче было за "Манчестер Сити". В добавленное арбитром к первой половине время забил Холанд. Норвежский форвард принял мяч на линии штрафной и в окружении защитников хладнокровно отправил сферу в нижний угол ворот датчан. Далее следует действующий обладатель трофея.

"Реал" после минимальной победы на выезде дома ограничился ничьей. Мадридцы с Андреем Луниным в старте провели безголевой первый тайм с РБ "Лейпциг". Открыть счет "сливочные" сумели на 65-й минуте, когда Винисиус отличным выстрелом из пределов штрафной завершил быструю атаку хозяев.

Однако "красные быки" смогли быстро отыграться. В затяжной атаке немецкого коллектива Орбан головой эффектно замкнул навес Раума с левого фланга. Мяч полетел точь-в-точь в угол, так что винить Лунина в пропущенном мяче сложно. Больше команды не забивали, что "Реал" полностью устроило.