"Манчестер Сити" и "Реал" пополнили список четвертьфиналистов: обзор Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов. В свою очередь датский "Копенгаген" и немецкий РБ "Лейпциг" покинули турнир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи
"Манчестер Сити" – "Копенгаген" – 3:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 – Эльюнусси, 29
"Реал" – РБ "Лейпциг" – 1:1 (1:0)
Голы: Винисиус, 65 – Орбан, 68
"Горожане" шокировали датский гранд двумя голами в стартовые 10 минут. Сначала Аканджи с лета пробил под перекладину после подачи с углового. А затем Альварес мощным ударом в ближний угол "прошил" голкипера "Копенгагена". В середине тайма гости забили в ответ, когда Эльюнусси классно сыграл в стенку с Оскарссоном.
Впрочем, последнее слово в матче было за "Манчестер Сити". В добавленное арбитром к первой половине время забил Холанд. Норвежский форвард принял мяч на линии штрафной и в окружении защитников хладнокровно отправил сферу в нижний угол ворот датчан. Далее следует действующий обладатель трофея.
"Реал" после минимальной победы на выезде дома ограничился ничьей. Мадридцы с Андреем Луниным в старте провели безголевой первый тайм с РБ "Лейпциг". Открыть счет "сливочные" сумели на 65-й минуте, когда Винисиус отличным выстрелом из пределов штрафной завершил быструю атаку хозяев.
Однако "красные быки" смогли быстро отыграться. В затяжной атаке немецкого коллектива Орбан головой эффектно замкнул навес Раума с левого фланга. Мяч полетел точь-в-точь в угол, так что винить Лунина в пропущенном мяче сложно. Больше команды не забивали, что "Реал" полностью устроило.
К слову, ранее "Бавария" дома разгромила "Лацио" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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