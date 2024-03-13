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"Арсенал" по пенальти одолел "Порту", "Барселона" выбила "Наполи": обзор Лиги чемпионов

Среда 13 марта 2024 09:28
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"Арсенал" по пенальти одолел "Порту", "Барселона" выбила "Наполи": обзор Лиги чемпионов Фото: "Канониры" на морально-волевых прошли первую стадию плей-офф (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" и испанская "Барселона" пополнили список четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24 после ответных матчей 1/8 финала против португальского "Порту" и итальянского "Наполи" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Арсенал" – "Порту" – 1:0 (первый матч – 0:1), пенальти – 4:2

Гол: Троссард, 41

"Барселона" – "Наполи" – 3:1 (1:1)

Голы: Фермин, 15, Канселу, 17, Левандовски, 83 – Ррахмани, 30

"Канониры" отыграли дефицит после проигранного поединка на Пиренеях в конце первого тайма. Это Троссард получил разрезной пас Эдегора слева в штрафной и правой технично отправил в дальний угол. Но забить больше за 90 минут не удалось.

Без голов завершились и две дополнительные 15-минутки, поэтому пришлось перейти к послематчевой лотерее. Там главным героем стал голкипер "Арсенала" Райя. Он парировал удары Венделла и Галено, а его партнеры по команде реализовали четыре попытки из четырех.

В основное время определили обладателя путевки в Барселоне. Местный коллектив опустил неаполитанцев на землю двумя быстрыми забитыми мячами. Сначала Фермин в касание из центра штрафной замкнул прострел Рафиньи. А затем в контратаке "блаугранас" Канселу сыграл на добивании после попадания в каркас ворот.

Немного интриги в матч добавил Ррахмани. Защитник "Наполи" на 30-й минуте подключился к атаке и умело воспользовался передачей Политано. Но последнее слово было за "Барсой". В конце второй половины хозяева разыграли образцовую атаку, на финише которой Левандовски отправил мяч в пустые ворота с передачи Роберто.

К слову, ранее вспомнили появление термина "Неверкузен" относительно "Байера" в чемпионской гонке Бундеслиги.

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