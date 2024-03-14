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"Атлетико" драматически победил "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Четверг 14 марта 2024 00:54
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"Атлетико" драматически победил "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: "Атлетико" победил "Интер" в 1/8 финала ЛЧ в Мадриде (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Владимир Костырин

Ответный матч между "Интер" и "Атлетико" в столице Испании Мадриде завершился победой хозяев поля в драматическом поединке с результатом 2:1. Теперь испанцы получили пропуск в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный на сайте УЕФА результат матча.

В нынешнем матче на стадионе "Метрополитано" подопечные Диего Симеоне смогли взять реванш в "нерадзурре" за поражение в первом матче.

Отметим, что в пользу "Интера" было как основное, так и дополнительное время матча. Окончательную путевку в 1/4 ЛЧ испанцам принесла серия пенальти.

&quot;Атлетико&quot; драматически победил &quot;Интер&quot; в 1/8 финала Лиги чемпионов

Голы: Гризманн (35), Депай (87) – Димарко (33).

Напомним, что первый матч ЛЧ между "Интер" и "Атлетико" завершился минимальной победой "нерадзурри" с голом Арнаутовича. Тогда швейцарец пропустит второй поединок, но в обойме Симоне Индзаги остались Мартинес, Тюрам и Санчес.

Ранее сообщалось, что 13 марта в ответном матче плей-офф в Дортмунде "Боруссия" одолела ПСВ с результатом 2:0, и таким образом команда вышла в четвертьфинал ЛЧ.

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