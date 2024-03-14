В матче Лиги чемпионов "Боруссия" с победой вышла в четвертьфинал

В ответном матче плей-офф стадии 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24 в среду, 13 марта, в Германии (Дортмунд) "Боруссия" одолела ПСВ с результатом 2:0. Таким образом, команда вышла в четвертьфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

В Мадриде разыгрывают еще пропуск в четвертьфинал ЛЧ "Атлетико" и "Интер".

Кроме "Боруссии", к четвертьфиналу ЛЧ перед этим подошли команды:

Путевку на 1/4 ЛЧ по результатам матча, состоявшегося на стадионе "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде, "Боруссии" принесли Санчо и Ройс (голы 3 и 90+5 соответственно).

Ранее сообщалось, что в преддверии ответных матчей плей-офф в Германии и Испании "Арсенал" и "Барселона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов после домашних побед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.