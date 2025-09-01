В Германии заявили об открытости к использованию замороженных активов РФ для Украины

Немецкие депутаты заявили об открытости в вопросе использования замороженных активов РФ для поддержки Украины. Речь идет о 210 миллиардах евро российского Центробанка, которые заморожены в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesschau .

С соответствующим заявлением выступили лидеры двух коалиционных фракций Бундестага, находящихся с визитом в Киеве - Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Мирш подчеркнул, что между европейскими странами продолжаются переговоры о новых санкциях против России. По его словам, сейчас "все варианты лежат на столе".

Согласно предварительным данным Еврокомиссии, около 210 миллиардов евро активов российского Центробанка находятся в замороженном состоянии в ЕС. Основная часть этих средств хранится в брюссельском финансовом институте Euroclear.

С середины прошлого года ЕС начал использовать процентные доходы от этих активов для финансирования поставок оружия и боеприпасов Украине. В то же время прямое применение российских средств через решение об экспроприации вызывает сомнения в ряде стран ЕС из-за юридических рисков и вероятных ответных шагов со стороны Москвы.