У Німеччині заявили про відкритість до використання заморожених активів РФ для України
Німецькі депутати заявили про відкритість до питання використання заморожених активів РФ для підтримки України. Мова йде про 210 мільярдів євро російського Центробанку, які заморожені в Євросоюзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesschau.
З відповідною заявою виступи лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу, які перебувають з візитом в Києві - Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
Мірш підкреслив, що між європейськими країнами тривають переговори щодо нових санкцій проти Росії. За його словами, наразі "усі варіанти лежать на столі".
Згідно з попередніми даними Єврокомісії, близько 210 мільярдів євро активів російського Центробанку перебувають у замороженому стані в ЄС. Основна частина цих коштів зберігається у брюссельському фінансовому інституті Euroclear.
Від середини минулого року ЄС почав використовувати відсоткові прибутки від цих активів для фінансування постачання зброї та боєприпасів Україні. Водночас пряме застосування російських коштів через рішення про експропріацію викликає сумніви в низці країн ЄС через юридичні ризики та ймовірні кроки у відповідь з боку Москви.
Нагадаємо, сьогодні Єнс Шпан та Маттіас Мірш перебувають з візитом у Києві. Це став перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Для обох політиків це також перша поїздка до Києва.
Під час перебування в українській столиці вони планують обговорити подальшу підтримку України з боку Німеччини, а також дипломатичні кроки, спрямовані на завершення війни.
Як пропонують використати заморожені російські активи
Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить переказати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.
Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення цих коштів у більш ризиковані інвестиції, що могли б принести Україні додатковий прибуток та посилити тиск на Росію.
Прихильники такого підходу розглядають його як крок до можливого вилучення активів та передачі їх Україні як покарання за відмову Москви виплатити компенсацію після завершення війни.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Європейський Союз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.