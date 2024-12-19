Лидеры ЕС призвали срочно активизировать поставки систем ПВО и ракет в Украину
Лидеры стран Евросоюза заявили о необходимости активизировать передачу военной помощи Украине. Речь о противовоздушной обороне, ракетах и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Евросовета по Украине.
Согласно выводам, лидеры стран ЕС поддержали всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, который будет основан на ключевых принципах и целях формулы мира.
Также Евросовет рассмотрел работу, которая была проделана в вопросе военной помощи Украине.
"Чтобы помочь Украине эффективно защищаться от российской агрессии, Европейский совет призывает к срочной активизации усилий, в частности по поставке систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой подготовки и оснащения украинских бригад", - сказано в документе.
Также лидеры ЕС обратили внимание, что важно активизировать работу по поддержке и развитию оборонной промышленности Украины.
При этом в выводах уточняется, что вся военная помощь будет предоставляться "при полном уважении политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".
Поставки ПВО
Напомним, ранее Украина запросила у западных союзников 19 дополнительных систем противовоздушной обороны.
Как объяснил президент Украины Владимир Зеленский, такие системы нужны, чтобы защитить распределительные станции атомной генерации, которые пытаются атаковать российские оккупанты.
При этом Украине необходимы системы Patriot, которые могут защитить украинские города от вражеских баллистических ракет.
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