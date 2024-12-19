Лидеры ЕС призвали срочно активизировать поставки систем ПВО и ракет в Украину

Лидеры стран Евросоюза заявили о необходимости активизировать передачу военной помощи Украине. Речь о противовоздушной обороне, ракетах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Евросовета по Украине.

Согласно выводам, лидеры стран ЕС поддержали всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, который будет основан на ключевых принципах и целях формулы мира.

Также Евросовет рассмотрел работу, которая была проделана в вопросе военной помощи Украине.

"Чтобы помочь Украине эффективно защищаться от российской агрессии, Европейский совет призывает к срочной активизации усилий, в частности по поставке систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой подготовки и оснащения украинских бригад", - сказано в документе.

Также лидеры ЕС обратили внимание, что важно активизировать работу по поддержке и развитию оборонной промышленности Украины.

При этом в выводах уточняется, что вся военная помощь будет предоставляться "при полном уважении политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".