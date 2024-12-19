Лідери ЄС закликали терміново активізувати постачання систем ППО і ракет в Україну

Лідери країн Євросоюзу заявили про необхідність активізувати передачу військової допомоги Україні. Йдеться про протиповітряну оборону, ракети і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Євроради щодо України.

Згідно з висновками, лідери країн ЄС підтримали всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, який буде заснований на ключових принципах і цілях формули миру.

Також Єврорада розглянула роботу, яку було виконано в питанні військової допомоги Україні.

"Щоб допомогти Україні ефективно захищатися від російської агресії, Європейська рада закликає до термінової активізації зусиль, зокрема з постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також із забезпечення необхідної підготовки та оснащення українських бригад", - ідеться в документі.

Також лідери ЄС звернули увагу, що важливо активізувати роботу з підтримки та розвитку оборонної промисловості України.

Водночас у висновках уточнюється, що всю військову допомогу надаватимуть "за повної поваги до політики безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".