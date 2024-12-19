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Зеленский объяснил, что именно будут защищать 19 систем ПВО, которые Украина просит у партнеров

Четверг 19 декабря 2024 17:37
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Зеленский объяснил, что именно будут защищать 19 систем ПВО, которые Украина просит у партнеров Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украине сейчас нужны дополнительные системы противовоздушной обороны. Они необходимы для защиты энергетических подстанций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

Зеленский напомнил, что Российская Федерация наносит удары по распределительным станциям атомной генерации. Сейчас их в Украине - более 20, и для их защиты необходимы дополнительные системы ПВО.

"Относительно 19 систем ПВО. Мы здесь говорим не о Patriot. Это для подстанций. Россия бьет по распределительным станциям атомной генерации. Этих станций более 20, но нам надо 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть, потому что можем остаться без 4-5 гигаватт", - сказал президент.

По его словам, вопрос ПВО является срочным и уже есть определенные продвижения по этому поводу.

"Есть уже подтвержденные несколько систем, будем их получать. Есть там и немецкая помощь, и канадская помощь. Плюс к 19 системам надо еще системы Patriot для защиты наших городов. Работаем над этим тоже", - подчеркнул Зеленский.

Ракетные удары РФ по Украине

В последние месяцы Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, обстреливая тепло- и гидроэлектростанции и трансформаторные подстанции.

Для ударов РФ использует баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".

17 ноября было выпущено более 120 ракет и 90 дронов, а 28 ноября массированный обстрел повредил энергетику в 14 областях. 13 декабря РФ атаковала Украину 287 средствами воздушного нападения: 94 ракетами и 193 дронами.

Все эти обстрелы привели к значительным повреждениям в энергетической системе Украины.

После этого Зеленский заявил, что Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ.

Этот вопрос он на днях обсудил с генсекретарем НАТО Марком Рютте. Тот заявил, что Альянс знает о запросе Украины о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Этот вопрос рассмотрят на повестке дня.

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