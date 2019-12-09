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Лідера французької опозиції засудили до умовного терміну

Новини » В світі     09.12.2019 - 14:58
Лідера французької опозиції засудили до умовного терміну
Фото: Жан-Люк Меленшон

Він назвав це політичним переслідуванням

У понеділок, 9 грудня, лідер французької вкрай лівої опозиції Жан-Люк Меленшон був засуджений до умовного тримісячного ув'язнення і оштрафований на 8 тисяч євро паризьким судом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меленшон був засуджений за залякування посадових осіб, які розслідували його зв'язки з можливими фінансовими проступками, пов'язаними з утворенням його партії "Непокорена Франція" (La France Insoumise). Він також є колишнім кандидатом у президенти Франції.

Крім того, Меленшон підтримує антиурядові акції "жовтих жилетів".

Відзначається, що він є критиком політики центристського президента Еммануеля Макрона щодо бізнесу. Меленшон назвав справу проти нього "політичним переслідуванням".

П'ять інших членів його партії були також засуджені до виплати штрафів у розмірі від 2 до 8 тисяч євро за боротьбу і словесні обміни з поліцією, яка у жовтні 2018 року провела обшук в штабі вкрай лівої партії.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції почалися масштабні страйки у багатьох містах, серед яких Париж, Ліон, Марсель, Нант. Всього планується близько 250 акцій протестів. Демонстранти виступають проти політики президента Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, європейські та американські спецслужби викрили базу російських шпигунів у французьких Альпах, яку вони використали для операцій в Європі.

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