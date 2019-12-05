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У Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Новини » В світі     05.12.2019 - 17:20
У Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів
Фото: заворушення в Нанті (twitter.com/Elsa_Gambin)

У четвер, 5 грудня, планується близько 250 демонстрацій проти пенсійної реформи у Франції

У Франції під час антиурядових протестів у місті Нант поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Нанті відбулися зіткнення між поліцією і радикальним угрупуванням Black Blocs. Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ, а також провела затримання учасників протесту.

Також повідомляється, що в Парижі під час протестів поліція затримала більше 60 людей.

Наголошується, що в четвер, 5 грудня, у Франції почалися масштабні страйки у багатьох містах, серед яких Париж, Ліон, Марсель, Нант. Всього планується близько 250 акцій протестів. Демонстранти виступають проти політики президента Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи.

Нагадаємо, останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада. Тоді в результаті заворушень було затримано більше 100 осіб в Парижі.

Всього в листопаді в акціях протесту руху "жовтих жилетах" у Франції взяли участь понад 28 тисяч осіб, серед яких 147 осіб були затримані.

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