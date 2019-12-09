Лидера французской оппозиции приговорили к условному сроку

Фото: Жан-Люк Меленшон

Он назвал это политическим преследованием

В понедельник, 9 декабря, лидер французской крайне левой оппозиции Жан-Люк Меленшон был приговорен к условному трехмесячному тюремному сроку и оштрафован на 8 тысяч евро парижским судом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меленшон был осужден за запугивание должностных лиц, которые расследовали его связи с возможными финансовыми проступками, связанными с образованием его партии "Неподчиненная Франция" (La France Insoumise). Он также является бывшим кандидатом в президенты Франции.

Кроме того, Меленшон поддерживает антиправительственные акции "жетлых жилетов".

Отмечается, что он является критиком политики центристского президента Эммануеля Макрона в отношении бизнеса. Меленшон назвал дело против него "политическим преследованием".

Пять других членов его партии были также приговорены к выплате штрафов в размере от 2 до 8 тысяч евро за борьбу и словесные обмены с полицией, которая в октябре 2018 года провела обыск в штабе крайне левой партии.

Напомним, 5 декабря во Франции начались масштабные забастовки во многих городах, среди которых Париж, Лион, Марсель, Нант. Всего планируется около 250 акций протестов. Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона в отношении пенсионной реформы.

Как ранее писало РБК-Украина, европейские и американские спецслужбы разоблачили базу российских шпионов во французских Альпах, которую они использовали для операций в Европе.