ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції на акції протесту "жовтих жилетах" вийшли 28 тис. осіб

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 22:48
У Франції на акції протесту "жовтих жилетах" вийшли 28 тис. осіб
https://twitter.com

Поліція затримала 147 осіб

У Франції щонайменше 28 тис. осіб взяли в суботу участь у акціях протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомив телеканал BFM з посиланням на МВС країни.

За даними міністерства, маніфестації в Парижі зібрали 4,7 тис. учасників. Як повідомили в паризькій префектурі, до 20:00 за місцевим поліція затримала 147 осіб. Раніше повідомлялося про 105 затриманих.

Нагадаємо, у Франції поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону учасників маніфестації "жовтих жилетів" на площі Італії і в районі метро Порт-де-Шанперре в Парижі, в районі площі Італії застосували водомети.

У цих двох районах на маніфестацію вийшли кілька сотень людей. Зараз біля площі зберігається досить напружена ситуація. Маніфестанти підпалили кілька зібраних з будівельного сміття барикад, розбили вітрину банку HSBC, спалили автомобіль, що належить мерії, і перегорнули ще один.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції сталися сутички під час акції протесту з нагоди річниці створення руху "жовтих жилетах", правоохоронці затримали понад 40 учасників демонстрації.

У Франції застосували сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників У Франції сталися сутички на акції "жовтих жилетів"
Новини України Франціяпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся