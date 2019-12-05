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У Франції викрили базу російських шпигунів

Новини » В світі     05.12.2019 - 09:59
У Франції викрили базу російських шпигунів
Ілюстративне фото (w-dog.ru)

Європейський та американський контршпіонаж викрив 15 офіцерів ГРУ

Європейські та американські спецслужби викрили базу російських шпигунів у французьких Альпах, яку вони використали для операцій в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як повідомляється, полювання на російських агентів почалася навесні 2018 року, після отруєння сім'ї Скрипалів агентами ГРУ РФ у Великобританії.

"Полювання, розпочате навесні 2018 року британськими, французькими та швейцарськими спецслужбами і їх партнерами, особливо в Сполучених Штатах, дозволило скласти список з п'ятнадцяти російських офіцерів військової розвідки (ГРУ). Ці члени одного і того ж підрозділу, що спеціалізується на вбивствах, що поширювалися в Європі з 2014 року до кінця 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 15 офіцерів ГРУ переїхали та проживали у Франції в цей період. Вони регулярно зупинялися у тому ж районі, у Верхній Савойї, у таких містах, як Аннемасс, Евіан або Шамоні, і більш ізольованих населених пунктах.

Ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Відзначається також, що західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.

Крім того, один з цих шпигунів ймовірно, був причетний до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом. Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.

Також РБК-Україна писало, що 21 листопада президент Олександр Вучич заявив, що сербські спецслужби виявили широкомасштабну розвідувальну операцію з участю російських шпигунів і військовослужбовців сербської армії.

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