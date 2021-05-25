Меркель заявила, що Німеччина продовжить обговорювати з США "Північний потік-2"
Німеччина продовжить обговорювати з США добудову і запуск газопроводу "Північний потік-2". Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.
Про це заявила журналістам канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС.
"Безумовно, будуть подальші обговорення і переговори з США по" Північному потоку-2 ", заявила Меркель.
За її словами, Берлін завжди виступав проти введення екстериторіальних санкцій.
Відзначимо, напередодні глав МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90 / Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку-2". На думку міністра, завершення російський газопровід несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.
Нагадаємо, минулого тижня США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".
Також РБК-Україна писало, що днями в водах Німеччини продовжилася укладання російського газопроводу "Північний потік-2".