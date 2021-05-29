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Німеччина після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол

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Київ, Субота 29 травня 2021 17:59
Німеччина після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany MFA gov ua)
Автор: РБК-Україна

Після виборів у Німеччині може змінитися позиція цієї країни щодо газопроводу "Північний потік-2". На сьогодні всередині країни з'являються все більше противників цього проекту.

Про це в інтерв'ю Berliner Zeitung заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, раніше німецькі "зелені" ясно дали зрозуміти, що вони проти "Північного потоку-2". Вільна демократична партія Німеччини теж вимагає мораторію на будівництво. При цьому правлячий Християнсько-Демократичний союз (ХДС) розділений в цьому питанні.

"Але противників все більше і більше, для нас "Північний потік-2" ще не закінчений. Цілком може бути, що після виборів буде переосмислення. Це питання також має важливий аспект політики безпеки: трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізуючий ефект. Їх втрата може значно збільшити ризик нової російської інтервенції", - додав Мельник.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжить обговорювати з США завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Сам президент США Джо Байден говорив, що будівництво майже завершено, тому введення нових санкцій проти проекту було б непродуктивним для відносин США з Європою.

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