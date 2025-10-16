Лидер республиканцев в Сенате: время для рассмотрения санкций против РФ пришло
Сенат США может рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает разрушительные санкции против России.
Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Тьюн, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, отметил, что время для его рассмотрения "пришло".
"Я думаю, нам нужно двигаться вперед", - подчеркнул он.
Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь о деталях, которые вызывали обеспокоенность Белого дома.
"Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это в повестку", - отметил республиканец.
Законопроект Грэма о санкциях против РФ
Напомним, сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, который предусматривает самые масштабные санкции против России с начала войны. Его цель - заставить Кремль прекратить агрессию против Украины и приступить к мирным переговорам.
В частности, документ предлагает установить 500-процентные тарифы на все товары российского происхождения и аналогичные пошлины для стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, уран и нефтепродукты.
Законопроект пока не рассматривали ни в Сенате, ни в Палате представителей США на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться завершения войны РФ против Украины путем диалога.
В частности, сегодня, 16 октября, Трамп договорился о встрече с Путиным в Будапеште. В Москве утверждают, что встреча состоится в ближайшее время. Точной даты пока нет.