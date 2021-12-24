Лідер правлячої партії Польщі звинуватив Німеччину в прагненні створити в ЄС "четвертий рейх"

Лідер правлячої партії Польщі "Закон і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський звинуватив Німеччину в прагненні перетворити ЄС на "четвертий німецький рейх". Він заявив, що новий німецький уряд хоче підпорядкувати собі поляків і позбавити їх права на самовизначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначає видання, Качинський заявив, що деякі країни ЄС "не в захваті від перспективи будівництва німецького четвертого рейху на базі ЄС". Політик підкреслив, що новий уряд Німеччини хоче підпорядкувати собі Польщу і позбавити поляків права на самовизначення.

"Якщо ми, як поляки, погодилися б на таке сучасне підданство, то ми були б принижені по-різному", - сказав Качинський.

За його словами, Європейський суд використовується як інструмент федералістських ідей. "Договори в ЄС перестали діяти, і новим законодавцем став суд Євросоюзу", - додав політик.

Нагадаємо, Єврокомісія запустила юридичну процедуру проти Польщі через відмову Варшави визнати верховенство права ЄС над національним законодавством.