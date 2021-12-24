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Лидер правящей партии Польши обвинил Германию в стремлении создать в ЕС "четвертый рейх"

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Варшава, Пятница 24 декабря 2021 21:17
Лидер правящей партии Польши обвинил Германию в стремлении создать в ЕС "четвертый рейх" Фото: Ярослав Качиньский (twitter.com/jenssen_jonas)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер правящей партии Польши "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качинский обвинил Германию в стремлении превратить ЕС в "четвертый немецкий рейх". Он заявил, что Берлин хочет подчинить себе поляков и лишить их права на самоопределение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, Качинский заявил, что некоторые страны Ес "не в восторге от перспективы строительства немецкого четвертого рейха на базе ЕС". Политик подчеркнул, что новое правительство Германии хочет подчинить себе Польшу и лишить поляков права на самоопределение.

"Если мы, как поляки, согласились бы на такое современное подданство, то мы были бы унижены по-разному", - сказал Качинский.

По его словам, Европейский суд используется в качестве инструмента федералистских идей. "Договоры в ЕС перестали действовать, и новым законодателем стал суд Евросоюза", - добавил политик.

Напомним, Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за отказа Варшавы признать верховенство права ЕС над национальным законодательством.

Отметим, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

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