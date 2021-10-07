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Конституційний суд Польщі виніс рішення щодо європейського права: ЄС пригрозив наслідками

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Варшава, Четвер 07 жовтня 2021 21:10
Конституційний суд Польщі виніс рішення щодо європейського права: ЄС пригрозив наслідками Фото: ЄС пригрозив Польщі наслідками за рішення суду з європейського права (flick.com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що європейське право не може бути вище національного законодавства. В ЄС назвали цей вердикт викликом принципам Союзу і пригрозили наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Суд розглядав звернення прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яке він направив у березні поточного року. Конституційний суд підтвердив невідповідність норми про перевагу європейського права над польським Основним законом.

В ході засідання Голова Конституційного суду Польщі Юлія Пшилебська назвала ті пункти договору про ЄС, які не відповідають польському основному закону. Рішення було прийнято більшістю суддів. Двоє висловили особливу думку.

На рішення польського Конституційного Суду вже відреагували в ЄС. Так, глава Європарламенту Давид Сассолі назвав вердикт викликом основоположним принципам Євросоюзу і закликав Єврокомісію відреагувати.

"Сьогоднішній вирок у Польщі не може залишитися без наслідків, - написав він у Twitter. - Ми закликаємо Єврокомісію зробити необхідні дії".

Найбільша фракція в Європарламенті Європейська народна партія (ЄНП) звинуватила польський уряд у втраті авторитету і прагненні вивести Польщу з ЄС.

"Оголосивши, що договори ЄС не сумісні з польським законодавством, нелегітимний Конституційний суд у Польщі поставив країну на шлях Polexit (за аналогією з Brexit - виходом Британії з Євросоюзу - ред.)", - йдеться в Twitter ЄНП.

Нагадаємо, в кінці червня Єврокомісія пригрозила почати судовий процес проти Польщі за спробу поставити свою Конституцію вище європейського права.

Відзначимо, в липні Єврокомісія заявила, що може ввести проти Польщі санкції за відмову виконати постанову Європейського суду щодо забезпечення незалежності судової системи.

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