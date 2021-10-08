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Польща не збирається виходити з Євросоюзу, - прем'єр 

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Польща, П'ятниця 08 жовтня 2021 10:40
Польща не збирається виходити з Євросоюзу, - прем'єр  Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не планує виходити з Європейського союзу. На його думку, Польща не являється "непроханим гостем" в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра в Facebook.

"Вступ Польщі та країн Центральної Європи до Європейського союзу є одним з найбільш важливих подій останніх десятиліть. І для нас, і для самого ЄС. Ми всі на цьому виграли. Тому я ясно говорю: місце Польщі є і буде в європейській сім'ї народів", - написав він.

Він також пояснив, що рішення Конституційного суду підтвердило те, що в буквальному сенсі випливає зі змісту Конституції Польщі, тобто конституційне право має перевагу над іншими джерелами права.

"У нас ті ж права, що і в інших держав. Ми хочемо, щоб ці закони дотримувалися. Ми не є в Європейському Союзі непроханим гостем. І тому ми не згодні з тим, щоб нас розглядали як країну другого сорту. Ми хочемо спільноти поваги, а не Асоціації рівних і рівноправних. Це теж наше співтовариство, наш союз. Такий союз ми хочемо, і такий союз будемо і далі створювати", - додав Моравецкий.


Нагадаємо, Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що європейське право не може бути вище національного законодавства.

Після чого в Європейському союзі назвали цей вердикт викликом принципам ЄС і пригрозили наслідками.

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