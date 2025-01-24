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Южная Корея считает, что КНДР готовится отправить новые войска в РФ

Пятница 24 января 2025 07:56
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Южная Корея считает, что КНДР готовится отправить новые войска в РФ Фото: КНДР готовится к отправке в РФ дополнительных войск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Северная Корея, вероятно, планирует вскоре отправить дополнительный военный контингент в РФ. Эти войска КНДР также будут участвовать в боевых действиях против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи сегодня, 24 января, заявили о возможности отправки Пхеньяном в РФ новых войск, несмотря на значительные потери северокорейских сил в войне России против Украины.

"Поскольку прошло четыре месяца с отправки войск для российско-украинской войны, и произошли многочисленные потери и пленные, подозревается, что Северная Корея ускоряет дальнейшие меры и готовится к дополнительной отправке войск", - рассказали в южнокорейском военном ведомстве.

В анализе JCS при этом не уточняется, какие еще дальнейшие меры может принять Пхеньян.

Кроме того, рассказали в Сеуле, КНДР также готовится к запуску спутника-шпиона и межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), хотя никаких признаков немедленных действий для таких мероприятий не было замечено.

Отправка дополнительных сил КНДР на помощь России для войны с Украиной

Как сообщалось ранее, Северная Корея осенью прошлого года направила в РФ свой военный контингент для участия в войне против Украины. По данным разведок разных стран, речь идет об 11-12 тысячах солдат КНДР.

Северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях на территории Курской области против Сил обороны Украины. Контингент КНДР несет существенные потери в боях.

Недавно издание The New York Times со ссылкой на чиновника Пентагона написало, что КНДР в течение 2 месяцев может направить подкрепление в Курскую область.

По данным британского издания BBC, в Курской области уже погибли около тысячи солдат КНДР, которые воюют против ВСУ.

Добавим также, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, КНДР в 2025 году передаст России дополнительные баллистические ракеты и гаубицы.

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