Лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю дальнейшей эскалацией

Лидер ливанской группировки боевиков "Хезболла" Хасан Насралла пригрозил Израилю дальнейшим ростом эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Выступая перед огромной толпой на площади Ашура в Бейруте, генеральный секретарь ливанских боевиков шиитских Насралла не стал объявлять полноценное присоединение "Хезболлы" к войне против Израиля.
Он отметил, что его боевики преследовали цель помешать Израилю сконцентрировать все свои войска вокруг Газы. Тем не менее, Насралла назвал дальнейшую эскалацию "реальной возможностью".
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
В ответ Израиль приступил к операции против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.
Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.
13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.
Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".
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