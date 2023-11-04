Лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю дальнейшей эскалацией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая перед огромной толпой на площади Ашура в Бейруте, генеральный секретарь ливанских боевиков шиитских Насралла не стал объявлять полноценное присоединение "Хезболлы" к войне против Израиля.

Он отметил, что его боевики преследовали цель помешать Израилю сконцентрировать все свои войска вокруг Газы. Тем не менее, Насралла назвал дальнейшую эскалацию "реальной возможностью".

Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль приступил к операции против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.

13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".

Подробнее о том, что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока - читайте в материале РБК-Украина.

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