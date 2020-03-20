Пільги на громадський транспорт скасували ще три міста

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пільговий проїзд скасували в Хмельницькому, Полтаві та Запоріжжі

Ще три обласні центри оголосили про скасування пільгового проїзду в громадському транспорті для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, Хмельницька міська рада на сьогоднішньому засіданні вирішила скасувати пільговий проїзд у громадському транспорті. Як повідомили в міськраді на сторінці в Facebook, рішення набуває чинності з 20 березня та діятиме до кінця карантину.

Також, за даними місцевих ЗМІ, сьогодні рішення про скасування пільгового проїзду було ухвалено міськими радами Запоріжжя та Полтави. Дане рішення покликане на убезпечення від зараження коронавірусом людей похилого віку, які є найбільш уразливою категорією населення.

Крім того, у Запоріжжі місцева влада звернулася до власників великих підприємств з проханням організувати підвезення співробітників до роботи.

Нагадаємо, сьогодні про скасування пільгового проїзду у громадському транспорті також оголосили у Житомирі. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні міськвиконкому. Пільговий проїзд буде скасовано до завершення карантину в Україні. До цього пільговий проїзд у громадському транспорті скасували у Львові та Чернівцях.

Крім того, вчора в Ужгороді місцева влада вирішила повністю зупинити роботу громадського транспорту в місті для запобігання поширенню коронавірусу. Міськрада звернулася до підприємств та організацій з проханням організувати підвезення працівників.