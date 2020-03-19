ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ужгороді зупинять роботу громадського транспорту

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 17:14
В Ужгороді зупинять роботу громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадський транспорт не працюватиме під час карантину

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення про зупинку роботи громадського транспорту на час карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Сьогодні в Ужгороді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого було ухвалено рішення про тимчасову зупинку роботи громадського транспорту в місті.

Також комісія рекомендувала місцевим підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності організувати підвезення працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

Крім того, починаючи з четверга в Ужгороді патрульна поліція через гучномовці буде інформувати мешканців про карантин та загрозу поширення коронавірусу, а також закликатиме жителів міста не покидати своїх домівок без нагальної потреби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові на час карантину міська рада вирішила скасувати пільги на проїзд у громадському транспорті. Безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті Львова буде скасовано з 23 березня. Обмеження триватимуть до закінчення карантину.

Напередодні пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті скасували в Чернівцях. Рішення ухвалили з метою зменшення числа пенсіонерів у місцевих маршрутках і автобусах, оскільки вони є найбільш вразливими категоріями для коронавірусу.

У Раді дали роз'яснення щодо роботи судів на час карантину У Полтавській області на карантині знаходиться 291 людина, - ОДА
Новини України УжгородтранспорткарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся