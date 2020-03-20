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У Житомирі на період карантину скасували пільговий проїзд у громадському транспорті

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:31
У Житомирі на період карантину скасували пільговий проїзд у громадському транспорті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 10 дозволених пасажирів у житомирському транспорті їздять 5-6 пільговиків

Житомирської міської ради прийняв рішення про скасування на період карантину через коронавірус пільг на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні міськвиконкому 20 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами начальника управління транспорту і зв'язку Житомира Костянтина Пидпокровного, такі заходи необхідні для запобігання поширення коронавіруса, а також, щоб повністю не скасовувати роботу громадського транспорту.

"Зараз жорсткі обмеження - 10 пасажирів на рухомий склад, і проаналізувавши, ми бачимо, що 5-6 з них - це люди пільгових категорій, які досі активно рухаються містом, тому це такий вимушений крок", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток у населених пунктах.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків коронавіруса: Чернівецька (15 випадків, 1 летальний), Житомирська (2 випадки, 1 летальний), Київська (2 випадки), Донецька (1 випадок), Дніпропетровська (2 випадки), Івано-Франківська (1 летальний випадок) та 3 випадки у Києві.

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