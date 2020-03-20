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Льготы на общественный транспорт отменили еще три города

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 14:54
Льготы на общественный транспорт отменили еще три города
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье

Еще три областных центра объявили об отмене льготного проезда в общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, Хмельницкий городской совет на сегодняшнем заседании решил отменить льготный проезд в общественном транспорте. Как сообщили в горсовете на странице в Facebook, решение вступает в силу с 20 марта и будет действовать до конца карантина.

Также, по данным местных СМИ, сегодня решение об отмене льготного проезда было принято городскими советами Запорожья и Полтавы. Данное решение призвано обезопасить от заражения коронавирусом людей преклонного возраста, которые являются наиболее уязвимой категорией населения.

Кроме того, в Запорожье местные власти обратились к собственникам крупных предприятий с просьбой организовать подвоз сотрудников к работе.

Напомним, сегодня об отмене льготного проезда в общественном транспорте также объявили в Житомире. Решение было принято на внеочередном заседании горисполкома. Льготный проезд будет отменен до завершения карантина в Украине. До этого льготный проезд в общественном транспорте отменили во Львове и Черновцах.

Кроме того, вчера в Ужгороде местные власти решили полностью остановить работу общественного транспорта в городе для предотвращения распространения коронавируса. Горсовет обратился к предприятиям и организациям с просьбой организовать подвоз работников.

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