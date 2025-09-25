Летит на 2 000 км: Индия впервые успешно испытала баллистическую ракету (видео)

Индия впервые испытала баллистическую ракету Agni-Prime с железнодорожной пусковой установки. Она может попадать в цели на расстоянии до 2000 км и нести боевую часть весом до 1500 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Индии Раджнатх Сингха в соцсети Х .

Ракета средней дальности нового поколения способна поражать цели на расстоянии до 2000 км и оснащена рядом современных технологий.

Испытание состоялось с помощью специально разработанной мобильной пусковой установки на железнодорожной базе, что позволяет транспортировать ракетный комплекс по сети железных дорог и осуществлять запуск в любое время и при сложных погодных условиях.

По словам Сингха, успешный старт стал важной вехой для оборонных возможностей Индии. Он также поздравил Организацию оборонных исследований и разработок, командование стратегических сил и Вооруженные силы с проведением испытания.

В министерстве обороны отметили, что этот запуск поставил Индию в круг государств, обладающих технологией контейнерных систем запуска с подвижных железнодорожных платформ.