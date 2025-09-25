Летит на 2 000 км: Индия впервые успешно испытала баллистическую ракету (видео)
Индия впервые испытала баллистическую ракету Agni-Prime с железнодорожной пусковой установки. Она может попадать в цели на расстоянии до 2000 км и нести боевую часть весом до 1500 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Индии Раджнатх Сингха в соцсети Х.
Ракета средней дальности нового поколения способна поражать цели на расстоянии до 2000 км и оснащена рядом современных технологий.
Испытание состоялось с помощью специально разработанной мобильной пусковой установки на железнодорожной базе, что позволяет транспортировать ракетный комплекс по сети железных дорог и осуществлять запуск в любое время и при сложных погодных условиях.
По словам Сингха, успешный старт стал важной вехой для оборонных возможностей Индии. Он также поздравил Организацию оборонных исследований и разработок, командование стратегических сил и Вооруженные силы с проведением испытания.
В министерстве обороны отметили, что этот запуск поставил Индию в круг государств, обладающих технологией контейнерных систем запуска с подвижных железнодорожных платформ.
Напомним, Reuters писало, что в декабре 2024 года индийская компания отправила в Россию взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов, которое используется в производстве ракет. США уже предупредили о возможных санкциях в случае продолжения подобных поставок.
Несмотря на это, Индия сохраняет тесные экономические отношения с Россией, в частности активно закупает российскую нефть, что вызывает беспокойство у западных партнеров.
К слову, по данным опросов, украинцы относят Индию к категории враждебных государств. Она находится в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.