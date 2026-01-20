Атака на Ровенскую область: более 10 тысяч человек без света из-за удара по инфраструктуре
В Ровенской области обесточены более 10 тысяч абонентов. После утреннего обстрела 20 января повреждены жилые дома и автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
Как отмечает Коваль, из-за повреждения критической инфраструктуры в регионе обесточены более 10 тысяч абонентов.
Также в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины.
"По предварительной информации, люди ранений не получили. Все соответствующие службы сейчас работают над ликвидацией последствий атаки", - сообщил глава Ровненской военной администрации.
Напомним, 20 января, во время очередной комбинированной атаки по территории Украины, российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Винницкой области, Ровно и Черноморску.
Главной целью врага стала энергетическая инфраструктура, что привело к серьезным повреждениям объектов жизнеобеспечения и введению экстренных отключений света.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.