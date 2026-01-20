ua en ru
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области

Вторник 20 января 2026 09:17
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области Фото: РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 20 января, атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области, на месте работают спасательные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОГА Натальи Заболотной.

"В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщила Заболотная.

По ее словам, все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Стоит отметить, что по данным мониторинговых пабликов, россияне впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Винницкую область баллистикой из временно оккупированного Крыма.

Ночной удар россиян по Украине 20 января

В ночь на 20 января Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву, применив баллистические ракеты и беспилотники. В разных районах столицы были слышны сильные взрывы, зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.

После вражеской атаки в городе пришлось скорректировать графики движения на отдельных линиях метрополитена. Причиной стали последствия обстрелов и осложнения с электроснабжением, что повлияло на работу поездов.

По состоянию на утро после ночного комбинированного удара без отопления в Киеве остаются 5635 многоквартирных домов, а без воды - весь левый берег столицы. Также известно об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую госпитализировали в одну из городских больниц.

Также отмечалось, что войска РФ сегодня ночью, 20 января, атаковали Киевскую область. В результате обстрела погиб 50-летний мужчина, также повреждены автозаправочные станции.

