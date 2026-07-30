"Цирконы", баллистика и крылатые ракеты: Воздушные силы назвали особенность удара РФ
Прошлой ночью Россия совершила новую массированную атаку на разные регионы Украины, применив десятки ракет разных типов, а также сотни дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Какая главная особенность массированной атаки РФ 30 июля
Как объяснили в ПС ВСУ, речь идет об одновременном применении средств воздушного нападения разных типов из разных направлений, а также применении большого количества "баллистики" и крылатых ракет.
"Основное направление удара - Киевщина и Львовщина", - подчеркнули защитники.
Кроме этого, под удары врага попали Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.
Чем РФ атаковала Украину 30 июля
Во время нового удара противник направил на Украину 358 средств воздушного нападения - 74 ракеты и 284 дронов , а именно:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска - Курская область, РФ);
- 9 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 (районы пуска - Брянская, Воронежская, Курская области РФ);
- 61 крылатую ракету Х-101/"Калибр" (район пуска - Вологодская область, Новороссийск РФ);
- 284 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово РФ).
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько ракет и дронов уничтожила ПВО 30 июля
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская ПВО смогла обезвредить 320 целей - 55 ракет и 265 дронов разных типов:
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400/KN-23;
- 54 крылатые ракеты Х-101/"Калибр";
- 265 БпЛА разных типов.
"По предварительной информации, по состоянию на 09.00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях", - заявили в ВС ВСУ.
Там также уточнили, что данные о еще восьми ракетах сейчас уточняются.
" Атака продолжается ! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА", - предупредили украинцев защитники.
Как стало известно ночью, Россия начала новую массированную атаку на разные регионы Украины.
Ракеты противника прилетели по Львову: местные власти подтвердили большое количество пострадавших.
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