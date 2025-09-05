Летели дроны и ракеты разных типов: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке россиян

Обстрел РФ 5 сентября

В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". Впоследствии Воздушные силы Украины сообщили об опасности вражеских дронов для Полтавской и Днепропетровской областей, а впоследствии - и для Запорожской области.

Так, РФ ночью нанесла серии ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировала 15 ударных дронов россиян.

Кроме того, в результате утренней атаки дронами по Новгород-Северской общине Черниговщины повреждена критическая инфраструктура. Часть района осталась без электричества.