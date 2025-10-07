Летели дроны и ракеты: как этой ночью отработала ПВО

С 18:00 понедельника, 06 октября, противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 152 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Ракеты были запущены из Ростовской области, а вот дроны с пяти других направлений: Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда. Около 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 88 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 52-х ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых на 2 локациях.