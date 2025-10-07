UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Летіли дрони та ракети: як цієї ночі відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 152 дрони по УКраїні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на вівторок, 7 жовтня, російська армія атакувала територію України ударними дронами та балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 18:00 понеділка, 06 жовтня, противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Ракети було запущено з Ростовської області, а ось дрони з п'яти інших напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда. Близько 80 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 88 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.

Обстріли 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей Україна.

Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області - там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

