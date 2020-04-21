Лісові пожежі і кримінальні справи проти УПЦ МП: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

В Україні зафіксовано зафіксовано 5710 заражень коронавірусом, в Житомирській області рятувальники продовжують гасити лісові пожежі, поліція порушила п'ять кримінальних справ проти УПЦ МП. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 18-20 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано зниження кількості заражених коронавірусом за добу. За даними голови МОЗ, за останні 24 години в країні виявлено 261 інфікованого COVID-19, померли від ускладнень хвороби 10 українців. Всього зафіксовано 5710 заражень, 151 летальний випадок і 359 одужання.

Лісові пожежі у Житомирській області: залишилося два осередки вогню

У Житомирській області рятувальники продовжують ліквідацію лісових пожеж. Залишилося два не локалізованих осередки вогню, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). До гасіння залучено 1 тисяча 69 рятувальників та 155 спецмашин (фото, відео).

Національна гвардія України проводить спецоперацію з виявлення паліїв у лісах Житомирської області та Чорнобильської зони відчуження.

Рівень забруднення повітря у Києві знизився до норми

Рівень забруднення повітря у Києві та сусідніх областях через лісові пожежі наблизився до норми. Про це на вчорашньому брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Прокопенка, станом на 20 квітня якість атмосферного повітря у Києві та сусідніх областях значно поліпшилася. Очищенню повітря сприяли зміна напрямку вітру та короткочасні дощі, а також ліквідація частини лісових пожеж.

Поліція порушила п'ять кримінальних справ проти УПЦ МП

Національна поліція порушила п'ять кримінальних проваджень щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату на Великдень, зокрема через порушення карантину. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

19 квітня поліція почала кримінальне провадження з-за порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області.

Крім того, в поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тисяч громадян.

Ціна американської нафти впала нижче нуля вперше в історії

Ціна на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%, до мінус 37 доларів за барель станом на 21:30. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні знизилися на 20%, до 20,8 доларів за барель.