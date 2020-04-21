Лісові пожежі у Житомирській області: залишилося два осередки вогню

Фото: пожежі в Житомирській області (dsns.gov.ua)

Пожежі гасять більше тисячі рятувальників

У Житомирській області рятувальники продовжують ліквідацію лісових пожеж. Залишилося два не локалізованих осередки вогню, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вогонь гасять на території кількох лісгоспів (ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ" та "Словечанський лісгосп АПК"). Тут продовжується гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

"Залишається 2 не локалізовані осередки горіння - поблизу сіл Жолудівка, Журба, Острови та Мацьки... На інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок", - зазначили в ДСНС.

До гасіння залучено 1 тисяча 69 рятувальників та 155 спецмашин.

Нагадаємо, Європейський союз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби із пожежами в Чорнобильській зоні.

Зазначаємо, Національна гвардія України проводить протидиверсійну спецоперацію з виявлення паліїв у лісах Житомирської області та Чорнобильської зони відчуження.