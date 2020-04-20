Ціна американської нафти впала нижче нуля вперше в історії

Ілюстративне фото (Statoil.com)

Ціна на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%

Ціна на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%, до мінус 37 доларів за барель станом на 21:30. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні знизилися на 20%, до 20,8 доларів за барель.

До 21:15 травневий ф'ючерс на нафту марки WTI впала до мінус 7,5 долара за барель.

Нагадаємо, станом на 20:56 ціна на нафту марки WTI впала на 99,98%, до 00,00 доларів за барель.

Крім того, президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавіруса. За словами Трампа, припинення всього суспільного життя на національному рівні не може бути довгостроковим рішенням, і країна готова до "відкриття".

Раніше Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів на добу в зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими в світі з-за пандемії коронавіруса.