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Лещенко, Найєм та Заліщук готують окремий проект перед виборами, - джерела

Новини » Вибори 2019    25.10.2018 - 09:53
Фото: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко (УНІАН)
Фото: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко (УНІАН)

Презентація нового проекту заплановано на початок грудня

Нардепи від "Блоку Петра Порошенка", члени партії "Демальянс" Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм готують окремий проект перед виборами. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кожен при своєму: чому Садовий і Гриценко вирішили йти на вибори окремо".

Зокрема, за інформацією РБК-Україна, Лещенко, Найєм та Заліщук розробляють концепцію окремого проекту, який має об'єднати різні групи активістів по всій Україні. Для початку проект буде створений у форматі громадського руху. Його презентацію попередньо заплановано на початок грудня.

Зазначимо, раніше стало відомо, що партії "Самопоміч" та "Демальянс" підуть на вибори разом. У той же час декілька співрозмовників РБК-Україна з числа партій, які працюють з "Демальянсом" на одному електоральному полі, допустили, що політична сила пішла на союз з партією Андрія Садового в обмін на перспективу отримати пару-трійку місць у списку на майбутніх виборах в парламент. Однак у самій партії це категорично заперечують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запустить свою передвиборчу кампанію ближче до нового року.

 

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