Лещенко, Найем и Залищук готовят отдельный проект перед выборами, - источники

Фото: Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко (УНИАН)

Презентация нового проекта запланирована на начало декабря

Нардепы от "Блока Петра Порошенко", члены партии "Демальянс" Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем готовят отдельный проект перед выборами. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каждый при своем: почему Садовый и Гриценко решили идти на выборы отдельно".

В частности, по информации РБК-Украина, Лещенко, Найем и Залищук разрабатывают концепцию отдельного проекта, который должен объединить различные группы активистов по всей Украине. Для начала проект будет создан в формате общественного движения. Его презентация предварительно намечена на начало декабря.

Отметим, ранее стало известно, что партии "Самопомич" и "Демальянс" пойдут на выборы вместе. В то же время несколько собеседников РБК-Украина из числа партий, которые работают с "Демальянсом" на одном электоральном поле, допустили, что политическая сила пошла на союз с партией Андрея Садового в обмен на перспективу получить пару-тройку мест в списке на будущих выборах в парламент. Однако в самой партии это категорически отрицают.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко запустит свою предвыборную кампанию ближе к новому году.