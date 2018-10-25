Гриценко запустить передвиборчу кампанію ближче до нового року, - джерела

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

У штабі Гриценко вважає, що українці ще "не живуть виборами"

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запустить передвиборчу кампанію ближче до нового року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кожен при своєму: чому Садовий і Гриценко вирішили йти на вибори окремо".

Зокрема, у штабі Гриценка РБК-Україна повідомили, що активну фазу кампанії планують запустити ближче до нового року, до офіційного старту перегонів.

"Перемагає не той, хто перший стартував, а той, хто перший прийшов до фінішу. А поки що люди в Україні не живуть виборами", - відзначили в штабі.

Згідно внутрішньої партійної соціології, Гриценко займає друге місце в рейтингах після Юлії Тимошенко, щоправда, з невеликим відривом від Петра Порошенка та кількох інших кандидатів.

"У нас висока стеля росту, головне - переконати виборців, що Гриценко може виграти", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.

Справді, згідно з даними вересневого опитування групи "Рейтинг", у перемогу Гриценка вірять лише 3,2% опитаних. Для порівняння - у Юлії Тимошенко цей показник дорівнює 18%, Петра Порошенка - 14%.

Зазначимо, Гриценко двічі балотувався на посаду глави держави (в 2010-му і 2014-му) і публічно висловив зацікавленість в участі у президентській кампанії 2019. Згідно передвиборних рейтингів, Гриценко входить до п'ятірки кандидатів з 6% голосів опитаних громадян.

На попередніх президентських виборах Гриценко замкнув п'ятірку лідерів з 5% голосів.