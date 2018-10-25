Кожен при своєму: чому Садовий і Гриценко вирішили йти на вибори окремо

Анатолій Гриценко і Андрій Садовий вирішили не підтримувати один одного на виборах у березні (Колаж РБК-Україна)

Андрій Садовий та Анатолій Гриценко не домовилися, хто з них двох не буде балотуватися в президенти, щоб не забирати голоси один в одного. Обидва політика готуються до передвиборної гонки, налагоджуючи роботу своїх штабів і продовжуючи переговори з потенційними союзниками. Їх же опоненти вважають, що, виступивши окремо, ні Садовій, ні Гриценко не зможуть претендувати на вихід до другого туру, давши більше шансів Юлії Тимошенко і Петру Порошенко. Детальніше про союзи і розбіжності у таборі умовної демократичної опозиції - в матеріалі РБК-Україна.

На початку жовтня по всій Україні з'явилися білборди з гаслом "Андрій Садовий. Наступний". Заявивши про свої президентські амбіції, мер Львова зробив крок, який очікувала його команда. Разом з тим, він дав зрозуміти, що про єдиного кандидата від умовної демократичної опозиції вже говорити не доводиться.

"Садовому зараз треба мобілізувати "Самопоміч ", яка останнім часом почала "валитися". І плюс - підвищити свою власну політичну капіталізацію, щоб як мінімум посилити свої позиції на майбутніх переговорах", - говорить РБК-Україна один з постійних учасників міжпартійних переговорів у демократичному таборі.

Участь Садового у виборах в березні наступного року, ймовірно, відтягне у лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка частину голосів виборців. "Висування Садового об'єктивно грає на руку і Порошенко, і Тимошенко", - сказало РБК-Україна джерело у правлячій коаліції, натякаючи, що шанси Гриценко на вихід у другий тур знизилися.

Але сам Андрій Садовий не вважає, що виставивши свою кандидатуру і відмовившись підтримати Гриценко, він допоміг іншим претендентам на президентське крісло. "Подивіться на рівень довіри до Тимошенко і до Порошенка, який критично низький. Бог їм суддя. Початок виборчої кампанії розставить все на свої місця. Тому що заяви політиків - це один крок, зареєструватися кандидатом - інший крок, гідно пройти кампанію - третій крок. Я вирішив йти на вибори і перемагати", - сказав він РБК-Україна.

До того ж лідер "Самопомочі" запевняє, що серйозних розмов про єдиного кандидата на президентських виборах не було. З Гриценко, за його словами, він обговорював, перш за все, створення коаліції в майбутньому парламенті.

"Ми створили союз з "Демальянсом", до нього можуть приєднатися й інші політсили, політики, громадські діячі, наприклад, Святослав Вакарчук, "Сила людей", деякі невеликі партії", - розмірковує Садовій.

Конкретних меседжів як кандидат в президенти Садовій поки не озвучує. Головний сайт кампанії sadovyi2019.win, вказаний на білбордах, має лише головну сторінку, на якій відвідувачам пропонується пожертвувати гроші на кампанію Садового або приєднатися до неї, а також стежити за політиком у соцмережах.

На телебаченні запустили рекламний ролик, в якому Садовій розповідає про програму одноразових виплат в 100 тисяч гривень для кожного ветерана війни на Донбасі, яка діє у Львові, і обіцяє розширити таку практику на всю країну.

Головою штабу Садового став нардеп від "Самопомочі" Олег Лаврик. Серед ключових штабістів напевно будуть глава фракції "Самопоміч" в парламенті Олег Березюк, віце-спікер Ради Оксана Сироїд, депутати Єгор Соболєв та Іван Мірошниченко. Але повний список своєї команди Садовий обіцяє оприлюднити в найближчі дні.

Спори у таборі демократів

Два тижні тому про свою підтримку Садового заявив співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько. "Самопоміч" і "Демальянс" підписали угоду, якою закріпили свій союз на майбутніх президентських, парламентських і місцевих виборах. "Політичний союз відкритий для приєднання всіх демократичних і незалежних від олігархів політичних сил", - йдеться у документі.

"Стратегія "Демальянсу" у тому, що наш виборець повинен побачити в бюлетені тільки одне прізвище - або Садового, або Гриценка, або Вакарчука, якщо той зважиться йти в президенти. І союз "Демальянсу" з "Самопоміччю" - це перший крок до такого об'єднання. Для перемоги треба вийти до другого туру виборів, для виходу у другий тур необхідне об'єднання ідеологічних близьких сил", - пояснив РБК-Україна Василь Гацько.

Правда, не всі лідери "Демальянсу" згодні з таким рішенням. "Нас, по суті, поставили перед фактом, що були переговори з "Самопоміччю", і нам тепер треба проголосувати за союз з ними, причому прямо в партійному чаті, без живої зустрічі членів політради і, тим більше, без проведення з'їзду", - розповів РБК-Україна один з членів політради "Демальянсу".

"Рішення було прийнято в повній відповідності з нашими внутрішніми процедурами, прозоро і демократично. Якщо комусь це не подобається в силу наявності власних політичних планів, це їх право. Наша стратегія щодо виборів була затверджена вже давно", - сказало інше джерело в керівництві "Демальянсу".

Кілька співрозмовників РБК-Україна з числа партій, які працюють з "Демальянсом" на одному електоральному полі, допустили, що ця політична сила пішла на союз з партією Садового в обмін на перспективу отримати пару-трійку місць в прохідному списку на майбутніх виборах до парламенту.

Але Гацько це категорично заперечує, називаючи таке твердження нісенітницею. "На жодних переговорах питання про якісь квоти або місця для нас взагалі не піднімалося - можете поспілкуватися з будь-ким, хто на цих переговорах був присутній. Наш пріоритет - перемога на президентських виборах, саме над цим ми зараз працюємо", - сказав Гацько.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, троє депутатів Верховної ради - члени партії "Демальянс" Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм розробляють концепцію окремого проекту, який би об'єднав різні групи активістів по всій Україні. Для початку проект буде створений у форматі громадського руху. Його презентація попередньо запланована на початок грудня.

Штаб своїми силами

Відмежуватися від Анатолія Гриценка в жовтні також вирішила партія "Народний контроль", яка в кінці весни сформувала разом з "Громадянською позицією" платформу "Народна довіра".

За словами її лідера Дмитра Добродомова, після того, як Садовий і Гриценко оголосили себе кандидатами, ідея єдиної платформи втратила сенс. Як повідомив РБК-Україна Добродомов, визначатися з форматом участі у виборах "Народний контроль" буде на своєму з'їзді 27 жовтня.

Але в штабі Гриценко це рішення особливо нікого не засмутило. "Практичної користі від Добродомова не було, він скоріше використовував нас для власного політичного зростання, наприклад, хотів виступати на мітингах по Україні на паритетних засадах з Гриценко", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

У вересні в ЗМІ активно обговорювалася інформація про те, що очолити передвиборний штаб Гриценка може Віктор Балога, екс-глава Секретаріату президента Віктора Ющенка. Втім, сам Балога це наполегливо спростовував.

І, як розповідають співрозмовники РБК-Україна, в роботі штабу дійсно не беруть участі ні Балога, ні його люди.

Пошук глави штабу триває, поки ці обов'язки виконує Олег Канівець, який у 2012 році разом з Гриценком пройшов до парламенту за квотою "Батьківщини", але навесні 2013 року залишив фракцію. Після того, як буде знайдений новий глава штабу, Канівець сфокусується на організаційних питаннях і роботі в "полях".

Стратегією Гриценко на виборах займається політтехнолог Віктор Котигоренко, раніше трудився разом з нині покійним "патріархом" політтехнологічного цеху України Юрієм Левенцом. Разом з групою з десятка осіб він відповідає за змістове наповнення кампанії, соціологію та інше.

Окремо цими ж питаннями займається Денис Каплунов, раніше був у партії УДАР і "Справедливості" Валентина Наливайченка. Тепер Каплунов входить в "Альтернативу" екс-нардепа від БПП Єгора Фірсова. Сам Фірсов займається переговорами з низкою потенційних союзників Гриценко, готує частину партійної програми, пов'язану з екологією та інноваціями, а також є однією з ключових медійних осіб кампанії.

Прес-службу очолює відома журналістка Христина Бондаренко, яка раніше працювала на 5-му каналі, "Громадському" і ATR. Соломія Бобровська, яка працювала заступником голови Одеської ОДА за часів Михайла Саакашвілі, а пізніше - в.о. губернатора, відповідає за міжнародну співпрацю і роботу з жіночим партактивом і електоратом.

Ще один представник "Альтернативи" Руслан Калінін займається темою вимушених переселенців. Глава центрального виконкому "Громадянської позиції" Микола Нещадим відповідає за координацію роботи партійних і штабних структур.

Юридичний напрям на виборах у Гриценко буде закріплено за лідером "Європейської партії України" Миколою Катеринчуком. А ось дружина Гриценко, головний редактор тижневика "Дзеркало тижня" Юлія Мостова в безпосередній роботі штабу не бере. "Мабуть, дарма. Хотілося б, щоб Мостова стала однією з наших публічних осіб, це пішло б тільки на користь", - сказав РБК-Україна один зі штабістів.

Активну фазу кампанії у Гриценко планують запустити ближче до нового року, до офіційного старту перегонів. "Перемагає не той, хто перший стартував, а той, хто перший прийшов до фінішу. А поки що люди в Україні не живуть виборами", - пояснюють у штабі.

За внутрішньою партійною соціологією, Гриценко займає друге місце у рейтингах після Юлії Тимошенко, правда, з невеликим відривом від Петра Порошенка і декількох інших кандидатів. "У нас висока стеля зростання, головне - переконати виборців, що Гриценко може виграти", - каже співрозмовник РБК-Україна.

Дійсно, згідно з даними вересневого опитування групи "Рейтинг", у перемогу Гриценко вірять лише 3,2% опитаних. Для порівняння - у Юлії Тимошенко цей показник дорівнює 18%, у Петра Порошенка - 14%.

Сама кампанія буде будуватися на декількох ключових посиланнях: законність, порядок, відповідальність, чесність. Зараз Гриценко найчастіше критикують з двох причин. По-перше, через його роботу міністром оборони в 2005-07 роках, коли, за версією опонентів, відбувалася масштабна деградація армії і розкрадання військового майна. Друга причина - Гриценко, будучи екс-міністром оборони і кадровим військовим, жодним чином не брав участі у відбитті російської агресії на Донбасі.

У штабі ж впевнені, що подібна критика не досягає мети. "Послухайте, після Гриценко вже купа інших міністрів була, ми на фокус-групах бачимо, що людей взагалі не хвилює, що там було у Міністерстві оборони десять з гаком років тому. За іншою темою - це звинувачення "ні про що", це ж не звинувачення в крадіжці, корупції, вбивстві, зраді і т.д.", - сказав виданню один зі штабістів Гриценка.

Як розповідають співрозмовники РБК-Україна в різних політсилах, переговори про співпрацю в тому чи іншому форматі ведуться. Формат - "всі з усіма". Наприклад, "Громадянська позиція", серед іншого, контактує з Давидом Сакварелідзе з "Руху нових сил". При тому, що представник того ж РНС Юрій Дерев'янко вже давно заявив про похід в президенти.

Ряд кандидатів - потенційних учасників різних альянсів - поки концентруються на власних кампаніях, наприклад, Віктор Чумак з руху "Хвиля". "Ми поки йдемо своїм шляхом, ніякого сенсу "зливатися" під Гриценко, Садового або когось ще поки немає, якщо можна розвивати власний бренд", - сказав співрозмовник з оточення Чумака.

Свого кандидата висуне і партія "Сила людей". "Ми не вважаємо, що в Україні зараз є близькі нам по принципам і характеру діяльності політсили, які реально прислухаються до думки кожного партійця, і від його голосування залежить рішення партії. Всі наші коаліції з іншими партіями носили ситуативний характер, під якусь конкретну тему, в одному питанні ми з ними можемо бути разом, в іншому - окремо ", - розповів РБК-Україна глава політради "Сили людей" Олександр Солонтай.

За його словами, до кінця року в партії будуть проходити президентські праймеріз, в яких зможе брати участь будь-який її представник. Сам Солонтай, як відповідальний за організацію цього процесу, висуватися не буде.

Фактор Вакарчука

Розклади в ліберально-демократичному таборі можуть серйозно змінитися, якщо брати участь у виборах все ж зважиться Святослав Вакарчук. Відомий співак так і не дав відповіді на питання "так" або "ні"? Що дає приводи для різних версій. За однією з них, він може стати vip-агітатором Андрія Садового.

"Я дуже поважаю Вакарчука. Це самодостатня людина, у якої є високий рівень довіри. І якщо він включиться в політичне життя України, то це дасть можливість більшій кількості людей прийти на вибори і підтримати тих, хто хоче і може побудувати успішну країну. Але рішення за ним, і я буду поважати будь-яке його рішення ", - прокоментував РБК-Україна мер Львова.

"Зараз проводиться велика робота, щоб визначитися, чи є сенс йому йти на вибори: соцдослідження, фокус-групи, зустрічі з послами Великої сімки і Євросоюзу. Причому якщо спочатку посли були налаштовані до нього критично, саме як до кандидата в президенти, то після зустрічі вони вийшли з позитивними враженнями, він зміг їх приємно здивувати", - розповідає РБК-Україна джерело, знайоме з положенням справ у команді Вакарчука.

При цьому затягування з прийняттям рішення вже турбує і деяких його прихильників серед демократичної опозиції. "Але наскільки я знаю, є і така ідея: ось вже почнеться офіційна кампанія, всі кандидати будуть з ранку до ночі обливати один одного брудом, а тут з'явиться Вакарчук - і вигідно виділиться на цьому тлі", - говорить один зі співрозмовників видання.

"Вакарчук хоче брати участь у переможній історії. Третє-четверте місце на виборах, яке стало б безумовним успіхом для маси політиків, - це не для нього", - додають у штабі Гриценко.

При цьому, за інформацією РБК-Україна, на даний момент навіть в оточенні самого Вакарчука є полярно різні точки зору - від повної впевненості у тому, що він піде на вибори, до настільки ж повної впевненості, що як мінімум президентські вибори він пропустить.