ЗСУ показали склад "трофеїв", "забутий" росіянами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 128-ї окремої гірсько-штурмової "Закарпатської бригади".

"Поляжуть від своєї ж зброї! Тепер все це озброєння буде допомагати воїнам 128-ї бригади у війні з ворогом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Харківській області ЗСУ захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

При цьому за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52250 солдатів.

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