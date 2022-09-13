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Українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2"

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 21:24
Українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2" Фото: ЗСУ захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2" (t.me/AFUStratCom)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в Херсонській області захопили одну зі станцій російського комплексу радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ВСУ.

Підрозділу ЗСУ вдалося захопити станцію р-934БМВ зі складу комплексу. "Борисоглібськ-2" в зборі призначений для придушення систем супутникового зв'язку і радіонавігаційних систем в різних діапазонах.

Що таке комплекс "Борисоглібськ-2"

Відомо, що комплекс в 2009-2010 роках проходив перші випробування. Перші 8 комплексів були поставлені в армію РФ в 2013 році. Пункт управління Р-300КМВ та окремі машини зі станціями радіоелектронного обладнання Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ та Р-325УМВ.

Повний комплект комплексу включає дев'ять машин з різним набором обладнання. Всі вони змонтовані на шасі транспортера-тягача МТ-ЛБ.

Нагадаємо, що в Ізюмі ЗСУ отримали новий "трофей" - російську РСЗВ "Торнадо-Г". Також вчора стало відомо, що українські військові в ході вересневого наступу захопили Російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Раніше ми писали, що українські військові в Харківській області захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1р.

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