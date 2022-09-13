Українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2"

Українські військові в Херсонській області захопили одну зі станцій російського комплексу радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ВСУ.

Підрозділу ЗСУ вдалося захопити станцію р-934БМВ зі складу комплексу. "Борисоглібськ-2" в зборі призначений для придушення систем супутникового зв'язку і радіонавігаційних систем в різних діапазонах.

Що таке комплекс "Борисоглібськ-2"

Відомо, що комплекс в 2009-2010 роках проходив перші випробування. Перші 8 комплексів були поставлені в армію РФ в 2013 році. Пункт управління Р-300КМВ та окремі машини зі станціями радіоелектронного обладнання Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ та Р-325УМВ.

Повний комплект комплексу включає дев'ять машин з різним набором обладнання. Всі вони змонтовані на шасі транспортера-тягача МТ-ЛБ.